Há 40 anos, comício em SP mostrava a força das Diretas Já - Evento com 300 mil pessoas na Praça da Sé colocou no mesmo palanque principais forças de oposição à ditadura, incluindo Lula e FHC. A partir daquele momento, ficou claro que redemocratização era irreversível.No palanque montado na Praça da Sé, no centro de São Paulo, estavam as principais forças de oposição à ditadura militar, nomes que depois se tornariam protagonistas políticos do país redemocratizado. Há exatos 40 anos, em 25 de janeiro de 1984, o megaevento que reuniu 300 mil pessoas no coração da maior cidade brasileira foi a pá de cal no regime ditatorial que comandava o país.

O episódio foi o mais importante do movimento das Diretas Já, afirma à DW a historiadora Monica Piccolo Almeida Chaves, professora na Universidade Estadual do Maranhão. "Não só pela expressiva participação popular, e não podemos esquecer que havia duas décadas que as manifestações populares estavam represadas pela ação dos aparelhos repressivos, mas principalmente pela participação dos mais representativos expoentes do espectro político nacional."

O palanque pelas Diretas reuniu representantes dos grandes partidos da oposição, como PMDB, PT e PDT. Lá estavam três nomes que mais tarde seriam eleitos presidentes: Tancredo Neves – que não assumiu por problemas de saúde e acabou morrendo no ínterim –, Fernando Henrique Cardoso, presidente por dois mandatos entre 1995 e 2002, e Luiz Inácio Lula da Silva, que comandou o Brasil de 2003 a 2010 e, desde 2023, é novamente presidente. Ao lado deles, outros políticos importantes, como Ulysses Guimarães, Leonel Brizola, Mario Covas, Franco Montoro, Orestes Quércia e Pedro Simon.