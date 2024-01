Jovens ambientalistas refazem expedição marítima de Darwin 200 anos depois

Nas palavras do biólogo e documentarista Stewart McPherson, fundador e diretor do projeto, o objetivo é "criar uma experiência igualmente transformadora para o público e para 200 dos jovens ambientalistas mais brilhantes do mundo, que têm potencial para serem líderes na ciência, tecnologia, engenharia, matemática e na conservação do amanhã, e os catalisadores para mudar o futuro do planeta para melhor."

Depois de percorrer a costa atlântica da América do Sul, as Ilhas Malvinas, e navegar pelo Estreito de Magalhães, o navio está atualmente em Punta Arenas, no extremo sul do Chile. Um dos tripulantes é o fotógrafo argentino Nicolás Marín, de 24 anos.

Ver para cuidar

A bordo do veleiro, Marín conversou com a DW por telefone. "Minha missão é levar a natureza ao maior número de olhos possível para poder conectá-la a eles. E a partir desta conexão, passar a cuidar dela e amá-la", explica.

A carreira de Marín na fotografia de natureza foi meteórica: começou aos 18 anos, após deixar o tênis profissional, e, com a câmera na mão, chegou a Galápagos, Aruba e Polo Norte, entre outros destinos.

Marín se especializou como fotógrafo subaquático, trabalhando para a National Geographic e em programas da ONU. Em 2023, ele também foi um dos vencedores do prêmio Melhor Fotografia da Natureza, concedido pela Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM).