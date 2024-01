Mariana: Justiça condena empresas a pagarem 47,6 bilhões

Segundo estimativas baseadas em estudos da Fundação Getulio Vargas, é possível que o número de pessoas atingidas ao longo das 49 cidades sob influência da rota de lama chegue a 980 mil.

Juiz cita Brumadinho

A decisão desta quinta-feira é relativa a ações civis públicas que pedem reparação dos danos ambientais e socioeconômicos causados pela tragédia. No texto, o juiz Vinicius Cobucci considera que "trata-se de fato incontroverso" que houve dano moral coletivo.

"O impacto não se restringe às pessoas que moravam nas localidades atingidas. Gerações futuras serão afetadas. As comunidades foram impactadas em sua moradia, trabalho e relações pessoais. Pessoas foram mortas em razão do rompimento. Houve a degradação ambiental, com destruição da flora e fauna, o que inclui o sofrimento de animais. Houve perda da qualidade de vida. O rompimento gerou efeitos no ecossistema, com interferências negativas em várias cadeias produtivas e processos ecológicos. Enfim, são vários os danos, os quais devem ser devidamente reparados", diz um trecho da decisão, divulgado pelo portal G1.

Na decisão, o juiz cita a tragédia de Brumadinho, ocorrida três anos depois, em 25 de janeiro de 2019

"A ausência de resposta jurídica adequada, no momento oportuno, possivelmente contribuiu para o rompimento da barragem em Brumadinho", escreve.