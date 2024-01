O esquema ilegal de monitoramento de celulares no alvo da PF - Polícia investiga uso de software da Abin no governo Bolsonaro para espionar desafetos do ex-presidente. Ex-diretor do órgão de inteligência, Alexandre Ramagem teve celulares e computadores apreendidos.A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta quinta-feira (25/01) mandados de busca e apreensão contra suspeitos de participarem, durante o governo Jair Bolsonaro, de um esquema de monitoramento ilegal de celulares baseado em uma ferramenta da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Entre os alvos está o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que foi diretor-geral da Abin durante o governo Bolsonaro e teve seu apartamento e gabinete na Câmara vasculhados nesta quinta-feira. Segundo o jornal O Globo, os policiais apreenderam seis celulares e quatro notebooks em seu apartamento, além de 20 pen-drives e documentos.

A operação, batizada de Vigilância Aproximada, foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Sete policiais federais acusados de envolvimento no monitoramento ilegal também foram suspendidos de suas funções.