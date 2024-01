Olaf Scholz, o chanceler calado (e impopular) da Alemanha

Mediador ou líder?

É preciso mais humildade e melhorar o gerenciamento das expectativas. Não é que Scholz esteja inativo, observando as muitas crises do país a partir de sua sala. De acordo com o gabinete da Chancelaria, em comparação com sua antecessora, Angela Merkel, Scholz tem feito um esforço maior para se conectar diretamente com os cidadãos.

Mas isso envolve principalmente encontros direcionados e controlados, seja participando da semana agrícola em Berlim, recebendo líderes empresariais na Chancelaria ou visitando um hospital ou uma empresa.

As visitas do chanceler no final de dezembro e início de janeiro a áreas devastadas por enchentes e ao jogo da equipe alemã de handebol no Campeonato Europeu mostraram o que pode acontecer quando ele se encontra com cidadão. Olaf Scholz foi insultado, vaiado e ridicularizado.

As políticas do chanceler federal não estão chegando à população, disse à DW Ursula Münch, diretora da Academia de Educação Política em Tutzing, na Baviera. "Muita visibilidade não equivale a muito impacto. Especialmente para um chanceler que as pessoas receiam ser não tão assertivo e presente como ele afirmou que seria."

Münch refere-se a algo que Scholz disse uma vez: "Quem me pedir liderança, a terá." Aos olhos do público, um chanceler federal deve ser capaz de liderar. Mas na coalizão que governa a Alemanha, ele se vê mais como um moderador do que como um chefe.