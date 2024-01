Que fim levaram os mercenários do Wagner exilados em Belarus

Mas isso não é suficiente para manter os homens do Wagner no país, e alguns já o deixaram em busca de outras oportunidades. De acordo com Zakhashchik, parte dos mercenários recebeu passaportes bielorrussos com novos nomes e datas de nascimento e se alistaram nas tropas do país, em busca de estabilidade e segurança, mas Belarus não tem muito oferecer – a remuneração lá é significativamente menor do que a que recebiam antes.

De volta à Rússia ou rumo à África

O especialista em defesa e segurança avalia que mais mercenários deixarão Belarus no futuro. "Muitos assinaram contratos com diferentes órgãos na Rússia e alguns voaram para a África. Não há mais tantos mercenários a ponto de poderem influenciar o curso dos acontecimentos em Belarus", diz.

Ele afirma que Lukashenko queria se tornar conhecido como um "pacificador que salvou a Rússia" ao aceitar os homens do Wagner, mas não ganhou com isso. E que as relações com o presidente russo, Vladimir Putin, que não tolera quando alguém tenta se apresentar como mais forte e inteligente, teriam se deteriorado.

Quanto aos militares bielorrussos que dão apoio aos mercenários do Wagner, Zakashchik afirma que eles compartilham da sua ideologia de "mundo russo". O conceito histórico, que originalmente se baseava na ideia de unidade linguística e étnica, tornou-se parte da ideologia do Kremlin de forma distorcida e foi usado como um dos pretextos para o ataque russo à Ucrânia.

"Instrumento político útil"