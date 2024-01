Tragédia de Brumadinho ainda afeta moradores da região

"O rio era nossa fonte de renda, era nossa fonte de diversão. Era um ponto turístico. Era vida. E hoje ele é apenas uma lembrança de algo ruim. Hoje a gente não pode mais pescar, não pode navegar, não pode mais nadar. Então ele morreu, é como se ele não existisse mais pra gente", relata Melo.

A orientação do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) é de que a água do rio não seja consumida. Análises independentes feitas pelo Instituto Guaicuy, assessoria técnica independente que atua em dez municípios, de Curvelo a Três Maria, constataram alterações em peixes e nos níveis de metais, além da piora na qualidade da água no período chuvoso.

O acúmulo de rejeitos no leito do rio traz outra preocupação para Adilson Mariano Vieira, morador da comunidade dos Rosas, em Florestal. Cada vez que o rio transborda e causa enchentes, o terreno perde em produtividade. "As galinhas que comeram minhocas que estavam na área inundada pela enchente morreram. A gente plantou feijão na área, mas não dá mais", conta Vieira, que aguarda o resultado de uma coleta de solo feita pelo Igam.

Críticas à reparação

Todos os atingidos ouvidos pela DW estão entre os 134 mil incluídos no Programa de Transferência de Renda (PTR). A iniciativa é parte do acordo firmado entre as instituições de Justiça e a Vale para compensar moradores de 26 municípios que, de alguma forma, se desestruturaram após a tragédia em Brumadinho. O pagamento mensal é de um ou meio salário-mínimo, a depender do caso.

Um cálculo feito pelas assessorias técnicas independente Aedas, Nacab e Guaicuy estima que 250 mil pessoas tenham sido impactadas pela catástrofe socioambiental causada por Brumadinho. Para muitos que tiveram que abandonar a atividade que exerciam, o dinheiro do PTR é insuficiente. "Não dá para comprar os remédios", diz Maria Aparecida Soares, que produzia hortaliças na comunidade de Tejuco, em Brumadinho.