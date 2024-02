Humanos modernos habitavam a Europa Central há 45 mil anos - Descobertas na Alemanha indicam que Homo sapiens já vivia na região muito antes do que se pensava, mesmo com temperatura de 7 a 15 graus mais baixa do que hoje. Pesquisa também revela coexistência com neandertais.Os humanos modernos colonizaram o centro e o noroeste da Europa muito antes do que se sabia, mostram descobertas feitas na caverna de Ilsenhöhle, na cidade de Ranis, no estado alemão da Turíngia.

Os achados indicam que o Homo sapiens viveu na região há pelo menos 45 mil anos – e isso a uma temperatura média de 7 a 15 graus Celcius mais baixa do que hoje.

As descobertas foram anunciadas nesta quarta-feira (31/01) por uma equipe de pesquisa internacional liderada por Jean-Jacques Hublin, do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, em Leipzig.