Cervejarias alemãs registram queda nas vendas - Em 2023, redução foi de 4,5% em comparação com o ano anterior, segundo o Departamento Federal de Estatísticas. Desde 1993, queda é de 25%. Para especialistas, hábitos mais saudáveis e inflação estão entre os motivos.Um dos símbolos do país, a cerveja pode estar ficando menos popular na Alemanha. Dados divulgados nesta quinta-feira (01/02) pelo Departamento Federal de Estatísticas (Destatis) mostram uma queda de 4,5% nas vendas das cervejarias alemãs em 2023 em comparação com o ano anterior. No total, foram vendidos 8,4 bilhões de litros de cerveja, 394,2 milhões a menos que em 2022. Os números não incluem cervejas sem álcool e Malztrunk (bebidas feitas à base de malte, com adição de açúcar e de baixo teor alcoólico).

Além disso, uma tendência de longo prazo é perceptível: as vendas anuais de cerveja na Alemanha estão em declínio contínuo, diz o Destatis. Em 2023, as vendas foram 11,5% inferiores às de 2013 (9,5 bilhões de litros) e 25,3% inferiores às de 1993 (11,2 bilhões de litros).

Nas cervejas envasadas misturadas com bebidas não alcoólicas a queda nas vendas é ainda maior: de 9,2%, em comparação com 2022. A cerveja misturada com refrigerantes de cola ou limão, suco de frutas ou outros aditivos sem álcool representa apenas 4,8% do total das vendas.