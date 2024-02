Em meio a impasse, Alemanha defende acordo Mercosul-UE - No dia em que agricultores protestaram em Bruxelas, chanceler federal Olaf Scholz e primeiro-ministro espanhol se pronunciaram a favor do tratado de livre comércio, fazendo contraponto a França e Irlanda.Após a França se posicionar contra a ratificação do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE), o chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, chefe de governo da maior potência econômica do bloco europeu, saiu em defesa do tratado nesta quinta-feira (01/02).

"Gostaria de ver mais acordos de livre comércio. Lamento a hesitação e a lentidão com que as coisas estão progredindo, e isso também se aplica a este acordo que foi negociado durante tanto tempo [entre Mercosul e UE]", disse Scholz.

A declaração foi feita em Bruxelas, em uma coletiva de imprensa após uma cúpula extraordinária do bloco europeu, realizada para aprovar uma ajuda financeira de 50 bilhões de euros (R$ 269,9 bilhões) à Ucrânia, e paralelamente a protestos violentos de produtores rurais na capital belga.