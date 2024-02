Garimpeiros usam redes sociais para impulsionar atividade

As diretrizes do TikTok incluem restrições a postagens relacionadas à atividade criminosa, e a plataforma afirma que removerá conteúdo que forneça instruções sobre como cometer crimes que resultem em danos.

As chamadas dragas do garimpo podem custar entre R$ 1 e 8 milhões de reais, e são um dos principais alvos da fiscalização, que visa causar prejuízos às operações. Além destes, há uma série de outros itens, como as retroescavadeiras, aeronaves e os próprios motores para as máquinas, que são visados nas ações. Somente em 2023, a destruição de equipamentos por agentes governamentais resultou em mais de R$ 1 bilhão de prejuízo ao garimpo no Brasil.

Para Manzotti, a comunicação sobre a fiscalização geralmente afeta o efeito surpresa das operações. "A partir do momento que uma ação de fiscalização é descoberta previamente, isso garante mais tempo aos garimpeiros para se dispersarem no terreno e protegerem, além do próprio ouro já extraído, os insumos e equipamentos necessários à atividade", afirma.

"Garimpeiro é trabalhador"

Uma das principais funções das redes sociais para os garimpeiros é a defesa da atividade, que conta até com o tradicional slogan: "garimpeiro é trabalhador, não bandido". Vídeos criticando as ações das autoridades, como quando dragas e retroescavadeiras são queimadas, contam com forte apelo nas plataformas. Normalmente, áudios ao fundo falam sobre as dificuldades da atividade, e motivam a persistir no garimpo. Muito retratam ainda "dias de luto" após as ações.

Por sua vez, Ferreira Cunha rebate os argumentos, e indica que os próprios valores elevados dos equipamentos são uma demonstração de que a extração tomou grandes proporções, assim como os danos gerados. "O garimpo mata. Não existe mais inocentes, a atividade se profissionalizou", afirma.