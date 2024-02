Lewandowski toma possa como ministro da Justiça e promete combater milícias - Ex-ministro do STF assume a pasta da Justiça com o desafio de combater o crime organizado que, segundo ele, começa a se infiltrar inclusive em órgãos públicos.O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski tomou posse nesta quinta-feira (01/02) como ministro da Justiça e Segurança Pública, prometendo combater o crime organizado e as milícias.

Lewandowski substitui Flávio Dino, que, por sua vez, foi indicado pelo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, para a vaga de Cármen Lúcia no Supremo, após sua aposentadoria.

Na cerimônia de posse no Palácio do Planalto, com a presença de Lula, Dino e outras autoridades, Lewandowski disse que pretende trabalhar em conjunto com estados e municípios, e guiado pelos princípios da Constituição federal.