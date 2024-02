Provão paulista: democratização do acesso ao ensino superior

Diferente dos outros vestibulares seriados, o provão paulista tem ainda outra inovação: funciona como processo seletivo não apenas para uma instituição de ensino, mas para cinco: a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (Unesp), a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) e a Faculdades de Tecnologia (Fatecs).

Não apenas jovens de escolas públicas do estado São Paulo podem se inscrever no exame, mas também jovens de colégios públicos de outras unidades federativas do Brasil. No entanto, a aplicação das provas será em cidades de São Paulo. Quem desejar se inscrever ou acredita que conhece jovens que possam se interessar, sugiro ficar de olho no site da prova. As inscrições, irão começar no segundo semestre.

Diversificação de vestibulares

Fiquei muito feliz com a criação desta prova e ela, felizmente, vem na contramão de um movimento que eu notei há tempos: um certo processo de monopolização do Enem como instrumento de ingresso no ensino superior. Cheguei a comentar sobre isso na coluna e na época notei que o meu ponto não foi muito bem entendido.

É indiscutível que o Enem é um importante marco para a democratização do acesso ao ensino superior no Brasil. São inúmeras as histórias de jovens de baixa renda que, graças a ele, realizaram o sonho de ingressar em uma universidade pública ou em uma privada com bolsa.

Minha preocupação é com um cenário em que ele seja o único vestibular existente no país. Se isso um dia ocorrer, temo que seu potencial de democratização seja, ainda que eu não saiba inferir sobre o grau, minado.