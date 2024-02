Racismo afeta profissionais estrangeiros na Alemanha

Ao longo de quase dois anos, a OCDE ouviu milhares de trabalhadores qualificados de países não pertencentes à União Europeia. O objetivo era saber mais sobre a motivação, as esperanças e os medos das pessoas que cogitam trabalhar na Alemanha.

Os participantes da pesquisa foram recrutados através do portal oficial do governo alemão Make it in Germany, que existe há mais de dez anos e oferece informações em vários idiomas às pessoas interessadas em trabalhar na Alemanha.

"Esse é um estudo único no mundo, no qual acompanhamos as pessoas a partir do momento em que elas demonstram interesse em um país", diz Thomas Liebig, da OCDE.

Quase 29 mil pessoas foram ouvidas em uma primeira etapa, no verão/outono de 2022. Destas, mais de 10 mil responderam a outras perguntas dos pesquisadores da OCDE cerca de seis meses depois. Por fim, no outono/inverno de 2023, foi realizado o questionário final, com cerca de 6 mil pessoas.

Quem participou da pesquisa?

A maioria dos entrevistados veio da Turquia (13%), Índia (10%) e Colômbia (9%). Egito, Argélia, Argentina, Filipinas, México e Rússia aparecem na sequência, cada um com até 4% dos entrevistados.