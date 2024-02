Toffoli suspende multa de R$ 8,5 bilhões da antiga Odebrecht - Decisão monocrática beneficia a Novonor, empresa que sucedeu a Odebrecht. Justificativa é "dúvida razoável" sobre validade de acordo de leniência fechado em 2016 no âmbito da Lava Jato, e abre caminho para renegociação.O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli suspendeu nesta quinta-feira (01/02) o pagamento de multas da empreiteira Novonor (antiga Odebrecht), decorrentes do acordo de leniência firmado com o Ministério Público Federal (MPF), em 2016, no âmbito da Lava Jato.

Com a decisão, Toffoli atende a um pedido da própria empresa e abre caminho para a negociação de um novo acordo de leniência.

Pelo acordo antigo, a Odebrecht se comprometia a pagar uma multa de R$ 8,5 bilhões aos Estados Unidos e à Suíça para que fossem suspensas todas as ações que envolviam a empreiteira e a Braskem, uma das empresas do grupo.