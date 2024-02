Barcelona declara emergência em razão da seca

As medidas adotadas a partir desta sexta-feira impõem uma redução de 80% no uso da água para a irrigação das plantações, ou seja, o dobro do corte de 40% introduzido em novembro do ano passado. Na indústria, a redução deve ser ampliada de 15% para 25%.

O estado de emergência inclui 202 municipalidades das regiões e Barcelona e Girona.

A Catalunha e a região de Andaluzia, que também sobre os efeitos da seca, já preparam medidas para importar água fresca usando navios, embora as autoridades admitam que seria uma medida dispendiosa que não compensaria a falta de chuvas.

"Precisamos de 30 dias de chuva", explicou recentemente o chefe do governo regional de Andaluzia, Juan Manuel Moreno. "Mas, chuvas de verdade, não de chuviscos, por ao menos 30 dias seguidos."

No último verão no Hemisfério Norte, em meados do ano passado, fortes ondas de calor atingiram a Espanha e a Europa, com quebra de recordes de temperatura em vários pontos do continente. O calor agravou a falta de água, com o aumento da evaporação nos reservatórios e do consumo por parte da população.

Influência das mudanças climáticas