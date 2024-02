Como a Alemanha pode banir extremistas de direita estrangeiros?

Mas Stefan Martini, pesquisador em direito público da Universidade de Kiel, é cético quanto à existência de motivos suficientes para proibir a entrada de Sellner no país. "Depende do grau de concretude desses planos de remigração", disse ele. "Pode ser considerado um apelo à subversão na Alemanha? Se sim, então a proibição pode ser justificada, mas se for considerado que ele apenas descreveu alguns cenários abstratos, então a entrada de Sellner provavelmente não será vista como perigosa o suficiente."

Suspensão da liberdade de ir e vir na UE

Outros países já consideraram Sellner uma ameaça no passado. Tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos negaram a entrada de Sellner nos últimos anos. No caso dos EUA, isso aconteceu depois que se descobriu que ele havia tido contato direto com Brenton Tarrant, o terrorista australiano que assassinou 51 muçulmanos em uma mesquita em Christchurch, Nova Zelândia, em março de 2019. A organização de Sellner, Movimento Identitário, também recebeu uma doação de Tarrant.

Mas a UE tem critérios mais rigorosos, especialmente para cidadãos da UE como Sellner, que tem direito à liberdade de ir e vir. "Por causa das regulamentações europeias, a Alemanha é muito mais estrita", disse Martini. "O indivíduo deve ter uma audiência, os motivos pelos quais a proibição é imposta devem ser esclarecidos – as restrições legais para tal decisão são muito mais rigorosas na Alemanha do que em outros países."

E os critérios para impor uma proibição de entrada também são relativamente rigorosos. "Um interesse fundamental da sociedade precisa estar sob ameaça, como a coexistência pacífica das pessoas", disse Martini. "Mesmo que o indivíduo tenha cometido um crime no passado, ainda é preciso examinar se a proibição seria proporcional."

No entanto, as proibições de extremistas não são incomuns na UE, embora geralmente estejam vinculadas a eventos reais. Em 2020, a Alemanha negou a entrada do político dinamarquês-sueco Rasmus Paludan depois que o ativista anti-Islã queimou uma cópia do Alcorão em uma manifestação em Copenhague. Seu grupo estava planejando um protesto no distrito de Neukölln, em Berlim, onde vivem muitos muçulmanos.