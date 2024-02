'Meganegócio': como pacto secreto com Rússia faz economia norte-coreana decolar

O acordo secreto entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente russo, Vladimir Putin, provavelmente impulsionará ainda mais a pequena economia de planejamento central do país asiático que, segundo o banco central da Coreia do Sul, chegou a apenas 24,5 bilhões de dólares (R$ 121,3 bilhões) em 2022.

Pacto lucrativo

Não só os bloqueios por causa da covid-19 impactaram a já fraca economia norte-coreana, gerando queda de 4,5% em 2020, como as sanções internacionais impostas em 2016 devido ao programa nuclear de Pyongyang já haviam prejudicado as exportações vitais de carvão para a China. As duas crises exacerbaram ainda mais as dificuldades em um país onde 60% da população vive abaixo da linha da pobreza.

"A economia está em queda nos últimos cinco anos. Portanto, o acordo de armamentos com a Rússia ajudará a retornar a um crescimento positivo de cerca de 1% em 2024", disse Anwita Basu, diretora de risco-país para a Europa da Fitch Solutions, braço de pesquisa da agência de classificação de risco Fitch.

Basu afirma que sua previsão é uma suposição, pois Pyongyang não divulga dados econômicos. A maioria das estatísticas sobre o país é obtida do banco central da Coreia do Sul e dos parceiros comerciais da Coreia do Norte.

No ano passado, o comércio da Coreia do Norte com a China —de longe seu maior parceiro— voltou aos níveis pré-pandemia de 2,3 bilhões de dólares (R$ 11,4 bilhões), de acordo com Pequim, tendo caído drasticamente entre 2016 e 2018 após a imposição de sanções.