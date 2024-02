Ucrânia afirma ter afundado navio de guerra russo no Mar Negro

Ainda de acordo com a GUR, o navio, que custaria de 60 a 70 milhões de dólares, estava em patrulha no Lago Donuzlav, a oeste da Crimeia, quando foi atingido pela unidade especial ucraniana.

A Crimeia, que foi anexada por Moscou em 2014 em violação do direito internacional, abriga a frota russa do Mar Negro e tem sido frequentemente atacada por drones e mísseis ucranianos.

As agências de notícias não conseguiram verificar de forma independente a filmagem ou o relato da Ucrânia sobre o incidente. A Ucrânia também afirmou que uma operação russa de busca e resgate após o ataque "não foi bem-sucedida".

Embora Moscou não tenha feito nenhuma declaração imediata, uma conta russa do Telegram com ligações com o exército russo disse que a Ucrânia havia atacado a área com nove drones navais à noite.

A desinformação tem feito parte da guerra, que marca seu segundo aniversário no dia 24 de fevereiro, e muitos dos relatos não podem ser verificados de forma independente.

A empresa de segurança privada Ambrey disse que a Ucrânia usou até seis drones marítimos, com cada um tendo uma carga de 300 kg de explosivos para o ataque.