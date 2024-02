Berlim está cada vez mais favorável a carros

Michaela Christ, especialista em mobilidade do Instituto Alemão de Assuntos Urbanos (DIFU), sediado em Berlim, acha que o debate passou a ser orientado por ideologias. "Temos aqui circunstâncias políticas completamente diferentes das de Paris", disse à DW. "A eleição em Berlim foi vencida com a promessa de reverter todas as medidas que vão em direção à mobilidade progressiva."

"Ficamos presos nessa luta entre: "sim aos carros" ou "não aos carros", e esse não é o objetivo da política de mobilidade", explica. "O maior desafio para as cidades europeias é não cair em uma guerra cultural sobre se posso dirigir ou se preciso andar de ônibus, mas pensar juntos em termos de objetivo."

Afinal de contas, ressalta Christ, a maioria dos moradores da cidade usa uma combinação de meios de transporte todos os dias. "São pouquíssimos os berlinenses que usam apenas carros, apenas o transporte público ou apenas a bicicleta", explica. "E os políticos não precisam dizer que queremos privilegiar este ou aquele meio de transporte; em vez disso, temos um interesse comum: o objetivo é chegar aonde queremos da forma mais rápida, confortável e segura possível."

Berlim e sua história única

O contraste entre Berlim e a capital francesa, Paris, que vem implementando mais medidas para desencorajar os carros no centro da cidade, não poderia ser mais gritante. Isso se deve, em parte, às diferentes histórias entre as duas cidades, de acordo com Giulio Mattioli, pesquisador de desenvolvimento urbano da Universidade Técnica de Dortmund.

"Muitas cidades europeias são muito congestionadas, e há uma luta contra o excesso de carros e a crença de que algo precisa ser feito a respeito. Parece que Berlim está atrasada em muitos aspectos", disse Mattioli à DW. "Outras cidades têm ruas para pedestres sem tanta controvérsia."