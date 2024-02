Daniel Alves diz que sexo com mulher que o acusa de estupro foi "consensual"

"Não estavam incomodadas. Chegaram, começaram a nos cumprimentar. Começou uma conversa. Sou uma pessoa que se aproxima facilmente, mas com respeito. Acho que elas sabiam quem eu era", afirmou.

"Estávamos dançando, interagindo. Já estávamos mais próximos, ela começou a dançar mais perto de mim, esfregando suas partes nas minhas. Ela colocou a mão para trás e começou a tocar minhas partes", disse Alves.

"Eu não tive que insistir para que ela fosse ao banheiro. Ela disse sim. Eu falei que ia primeiro e esperei um pouco, pensando que ela não iria, que ela não queria. Mas, quando abri a porta, praticamente esbarrei nela."

O ex-jogador disse que a jovem começou a fazer sexo oral nele, e que isso teria sido "praticamente toda a relação sexual". "Em nenhum momento ela me disse que não queria nada. Eu não dei um tapa nela nem a joguei no chão. Não sou um homem violento. Ela não me disse que não queria fazer sexo."

"Quando saímos do clube, eu tinha bebido demais. Minha esposa estava dormindo na cama. Foi isso o que eu declarei no segundo depoimento. No primeiro, eu disse que só teve sexo oral porque pensei que minha esposa poderia me perdoar."

De acordo com as leis espanholas, a embriaguez por álcool pode ser considerado um atenuante, o que explica a estratégia da defesa. Em seu depoimento durante o julgamento, a esposa de Alves confirmou que ele estava bêbado ao chegar em casa.