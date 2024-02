Justiça alemã proíbe mais passagens de livro sobre Kohl - Obra polêmica foi escrita com base em relatos do próprio ex-chanceler da Alemanha. Tribunal de Colônia considerou que autor e político tinham um acordo de confidencialidade, mesmo sem este ter sido firmado oficialmente.O Tribunal Regional Superior de Colônia decidiu nesta terça-feira (06/02) proibir várias passagens de um livro sobre o ex-chanceler federal da Alemanha Helmut Kohl, que faleceu em 2017. A decisão é mais um capítulo da longa disputa legal entre a viúva do ex-político, Maike Kohl-Richter, e o autor da biografia e ex-confidente de Kohl, Heribert Schwan.

O parecer do tribunal proíbe que passagens do livro, que contém revelações sobre o falecido ex-chanceler, sejam publicadas. Não somente citações, como descrições e a avaliações de Schwan devem ser retiradas do livro Vermächtnis – Die Kohl-Protokolle (Legado – Os protocolos de Kohl, em tradução livre), publicada em 2014.

Kohl havia encarregado Schwan de escrever as memórias dele. Para isso, o historiador e jornalista se reuniu com Kohl entre 1999 e 2002, em cerca de cem encontros. Schwan gravou longas horas de conversa com o político, nas quais ele fez relatos sobre sua vida política. Mas os dois acabaram se desentendendo antes do início da escrita do último volume da autobiografia do antigo líder do partido conservador alemão União Democrata Cristã (CDU).