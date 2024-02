Netanyahu rejeita cessar-fogo proposto pelo Hamas - Plano ambicioso para pausar o conflito na Faixa de Gaza incluía libertação de todos os reféns. Premiê israelense diz estar perto de "vitória absoluta" e que Israel é o único poder capaz de garantir a paz duradoura.O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou nesta quarta-feira (07/02) uma proposta apresentada pelo grupo radical islâmico Hamas para implementação de um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

O plano do Hamas, apresentado horas antes, previa uma trégua de quatro meses no conflito com Israel , que incluiria ainda a libertação de todos os reféns israelenses. Em contrapartida, Israel teria de retirar suas tropas do enclave palestino e aceitar negociar um acordo para o fim definitivo da guerra.

A proposta do grupo palestino veio em resposta a uma oferta enviada na semana passada por representantes do Catar e do Egito, países que vem atuando como mediadores no conflito iniciado após os ataques terroristas do grupo radical a Israel em 7 de outubro do ano passado.