Proibir celulares nas escolas deve ser só o começo

É, portanto, absolutamente correto que o uso de celulares tenha sido proibido em escolas da rede municipal do Rio de Janeiro, e não só durante as aulas, mas também no recreio ou fora da sala de aula. Regra semelhante vale no estado de São Paulo, onde o acesso a redes sociais via wi-fi foi bloqueado.

É um passo necessário, pois o número de crianças e adolescentes com celular continua aumentando. Estimativas mostram que 44% das crianças brasileiras até 12 anos têm um celular próprio, e 35% usam um aparelho dos pais. Elas passam em média 3 horas e 53 minutos diários neles, principalmente no YouTube. Os pais dizem que a principal razão para dar ou emprestar um smartphone ao filho é entretê-lo.

Nos Estados Unidos, um estudo mostrou como é perigoso ter um celular como babá: se uma criança ficar olhando para uma tela por mais de uma hora, sua massa branca cerebral encolhe. Ela serve para o desenvolvimento das habilidades de linguagem e escrita, de acordo com um estudo publicado na revista JAMA Pediatrics.

Crianças que passaram mais de uma hora por dia diante de uma tela tinham estruturas cerebrais menos desenvolvidas. Ou seja, o telefone celular contribui para um gradual emburrecimento. Outros estudos comprovaram que a simples presença de um celular num ambiente já tem efeitos negativos sobre a capacidade de concentração.

Ele gera, ainda, déficits de atenção, atrasos cognitivos, aumento da impulsividade e piora o controle emocional. Além disso, há os efeitos puramente físicos: miopia, problemas auditivos e de postura. Um estudo até comprovou que a simples presença de um celular num ambiente já tem efeitos negativos sobre a capacidade de concentração.

Contra o abismo social