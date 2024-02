Suécia encerra investigação sobre explosão no Nord Stream - País concluiu não haver indícios de envolvimento de suecos em explosão de gasodutos que abasteciam a Europa com gás russo, nem de que seu território tenha sido usado no ataque. Apuração do caso prossegue na Alemanha.A Procuradoria da Suécia anunciou nesta quarta-feira (07/02) que encerrou a investigação sobre a explosão nos gasodutos submarinos Nord Stream 1 e 2, que abasteciam a Europa com gás russo.

A causa das explosões é desconhecida, mas acredita-se que elas tenham sido fruto de um ato de sabotagem– da parte de quem, porém, é uma questão que permanece um mistério.

A Suécia investigava se o território do país foi usado para cometer um suposto ataque, além do eventual envolvimento de cidadãos suecos no caso, pondo em risco a segurança e os interesses da nação.