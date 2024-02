UE eleva pressão contra lei húngara de "defesa da soberania"

O Executivo da UE enviou uma notificação formal à Hungria, relatando as violações das regulamentações do bloco europeu. Essa medida, chamada procedimento de violação, dá a Budapest um prazo de dois meses para responder a Bruxelas.

Caso a resposta não seja considerada satisfatória pela Comissão, a questão poderá ser decidida no Tribunal de Justiça da UE. Antes disso, porém, poderão haver novas notificações e outras datas-limite a serem impostas a Budapeste.

Rota de colisão com Bruxelas

O caso deve inflamar ainda mais as tensões entre a UE e a Hungria, após Bruxelas suspender o repasse de 22 bilhões de euros (R$ 117 bilhões) em financiamentos para Budapeste em razão de preocupações com a preservação do Estado de direito no país.

A Hungria costuma repetir alegações de que a UE e outros países, especialmente os Estados Unidos, apoiam grupos de oposição húngaros com o objetivo de influenciar os eleitores. O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA Matthew Miller afirmou em dezembro que a nova lei é "inconsistente com nossos valores compartilhados de democracia, liberdade individual e com o Estado de direito".

O partido de Orban, o Fidesz, alega que a lei vai impedir "truques eleitorais", depois de acusar as siglas de oposição de receberem fundos de uma ONG sediada nos EUA antes das eleições de 2022.