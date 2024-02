Como funciona a captura e armazenamento de carbono - As emissões de CO2 são as grandes vilãs do aquecimento global. Remover esse gás do meio ambiente é possível, mas, além de não ser nada rápido e nem batato, esse processo também está sofrendo com a interferência humana.O dióxido de carbono(CO2) é um composto natural e importante da atmosfera do planeta Terra. Mas o atual nível de concentração de 422 ppm (partes por milhão) revela um aumento de 50% da presença do gás desde o início da Revolução Industrial, há mais 200 anos.

Desde então, a atividade humana – e principalmente a queima de combustíveis fósseis – elevou este gás a níveis perigosos, enquanto pouco foi feito para reduzir essas emissões.

À medida que o dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa se acumulam na atmosfera, eles atuam como um cobertor, que impede que a energia solar irradie de volta para o espaço à noite, aquecendo, assim, o planeta.