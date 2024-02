Equador descriminaliza a eutanásia

Ainda segundo a decisão, os legisladores e autoridades do país têm até 12 meses para elaborarem as regras e regulamentos necessários para implementar a eutanásia.

"Quero descansar em paz"

A ação foi movida no ano passado por Paola Roldán, paciente com esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença neurológica progressiva. Roldán argumentou que pessoas com doenças graves e incuráveis têm direito a morrer com dignidade. Elas deveriam ser capazes de acabar voluntariamente com suas vidas para pôr fim à "intensa dor ou ao sofrimento físico ou emocional", ressaltou. "Quero descansar em paz."

"Hoje foi um momento muito especial para mim", disse Roldán, hoje acamada, após o veredicto. Ela agradeceu depois ao tribunal por "apostar na solidariedade, na autonomia, na liberdade e na dignidade".

Embora o tribunal tenha determinado um prazo para elaboração das diretrizes sobre a eutanásia, Roldán obteve uma autorização para realizar o procedimento antes da formulação destas regras, no entanto, a morte assistida deve ser efetuada por um médico, e ela precisa expressar seu consentimento inequívoco, livre e informado.

Onde a eutanásia é permitida