Guerra ao Hamas expõe rachas na política da UE para Israel

As autoridades israelenses rechaçam veementemente a afirmativa da atual carta de que "Israel não mostrou ter qualquer limite em suas operações militares em Gaza".

Em seu website, as Forças de Defesa de Israel (IDF) asseguram estar fazendo "todo possível para limitar a morte de civis" no território ocupado, e citam mensagens de texto, chamadas telefônicas e panfletos que envia aos civis de Gaza. Contudo, "o Hamas se aproveitaria desses esforços, encorajando os civis palestinos a ignorarem as advertências das IDF", afirma o órgão.

Interpelado sobre a declaração anônima, um funcionário israelense em Bruxelas comentou: "Não é fácil, num momento como esse para o nosso país, ver alguns indivíduos optando por se oporem. Eles estão tentando explorar a situação, talvez tentando arruinar nossas boas relações de trabalho com os nossos países, e minar todas as coisas que alcançamos até aqui. É pena, mas não achamos que reflita esses países, como um todo."

As pastas europeias do Exterior parecem estar cientes do descontentamento que se manifesta numa parte de seus corredores do poder: "É simplesmente natural que o debate na sociedade sobre o conflito entre Israel e o Hamas também exista em nosso ministério. Achamos que deve haver margem para esses debates, e encorajamos o nosso pessoal a travar diálogos, internamente", declarou um porta-voz do Ministério do Exterior da Holanda.

"Ao mesmo tempo, a política do Ministério é determinada pelos nossos ministros (após se aconselharem com os funcionários), e os ministros são responsáveis perante o parlamento. Isso é um pressuposto para o trabalho de todo funcionário público."

Desunião na UE ameaça gerar mais um tigre de papel