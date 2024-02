Não basta apenas assumir erro em divulgação do Sisu - É necessário aumentar zelo com processos de seleção como o Sisu. Trata-se do sonho de jovens de todo o país e para muitos a única oportunidade de ingressar na universidade.Na manhã de 30 de janeiro, estudantes do país inteiro aguardavam a liberação do resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e estavam ansiosos para saber se haviam conquistado a tão sonhada vaga em uma universidade pública ou se, pelo menos, estavam em uma boa posição.

Ainda naquela manhã, recebi algumas mensagens de estudantes compartilhando comigo suas aprovações, mas as mensagens logo pararam. Em seguida, uma aluna veio me dizer que o sistema estava fora do ar.

Confesso que não me surpreendi, pois é comum isso acontecer nos primeiros minutos. Assim, acreditei que estávamos diante de uma situação usual. Bom, os desdobramentos seguintes me mostraram que eu estava completamente errado.