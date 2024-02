O que salvou um bairro de ser destruído pelos incêndios no Chile

Outro passo importante foi conhecer o território, recolher dados e identificar riscos e locais vulneráveis. No caso do bairro Botania, a proximidade com áreas florestais era um sinal de alerta. Foram criadas ações para enfrentar esses riscos, começando com jornadas de capina, poda, criação de aceiros (desbaste de vegetação para impedir propagação de incêndios) e retirada de lixo em setores vulneráveis.

"A matéria vegetal combustível deve ser retirada da área de interface urbano-florestal para reduzir as condições de propagação do fogo em um incêndio florestal. Isso implica também trabalhar com o município, que retira essa matéria", detalha Contreras.

Juntamente com a capacitação, moradores reforçaram o sistema de alerta e resposta prévia e garantiram projetos de financiamento para permitir um programa de ação completo. Entre outros, foram adquiridos ferramentas de manejo florestal, maquinários como capinadores e cortadores de grama, e construídos lagos com mais de três mil litros de água em pontos estratégicos para umedecer setores de risco e proporcionar uma resposta rápida.

Além disso, eles também instalaram câmeras de segurança para monitorar a área de interface, principalmente nas temporadas de temperaturas elevadas, e adotaram o rádio como um meio de comunicação acessível em caso de emergência e queda do sinal telefônico, algo fundamental para coordenar a evacuação e salvar vidas.

Tarefa de todos

A tragédia poderia ter sido maior, é fato, mas com tantas vidas e lares perdidos, o golpe não deixou de ser severo. Vargas apela pelo apoio aos vizinhos mais desamparados: "Há muitos que perderam absolutamente tudo; não têm sequer seus documentos. "O governo prometeu ajudar, enquanto organizações como a Cáritas, municípios e instituições privadas realizam campanhas para angariar doações em dinheiro.