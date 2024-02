"Precisamos recuperar a industrialização brasileira"

No plano internacional, Santos afirma que o Brasil pode se beneficiar na liderança do G20 até 2025, com a criação de um grupo de trabalho focado em inovação e tecnologia. "Queremos ressaltar a necessidade de reduzir assimetrias globais no acesso e na produção da ciência, tecnologia e inovação", disse na entrevista.

DW: Qual a importância a nível nacional e regional de um polo do ITA no Ceará e do Parque Tecnológico Aeroespacial na Bahia?

Luciana Santos: Lançar a pedra fundamental do campus do ITA em Fortaleza é mais um sinal de que o Nordeste voltou a ter vez. A iniciativa é voltada à formação para gerar empregos de qualidade e ampliar a renda. Já o parque tecnológico pretende promover o desenvolvimento nacional da indústria aeroespacial e o fomento do ensino, à realização de pesquisas avançadas e à promoção da inovação no campo aeroespacial. É importante ressaltar que o cluster aeroespacial no Brasil se concentra em sua maior parte na região Sudeste. Com essas iniciativas, o Nordeste passa a ser uma região importante, que fornecerá mão de obra qualificada e desenvolvimento tecnológico para a indústria nacional, o que contribui para a diminuição das desigualdades sociais.

No fim do ano passado, a senhora anunciou editais do programa Mais Inovação Brasil em projetos de transição energética, bioeconomia, infraestrutura. Ao mesmo tempo, há acenos do governo para investimentos e combustíveis fosseis. Como resolver o impasse?

Devido à crescente demanda por energia, é fundamental o desenvolvimento de produtos e tecnologias orientadas para a as cadeias produtivas que envolvem o setor energético (energia elétrica e combustíveis) de forma a garantir a segurança energética para o país, com acesso a uma matriz diversificada e cada vez mais limpa. Temos a compreensão do papel do MCTI de conectar a produção do conhecimento com o desenvolvimento de soluções inovadoras para aumentar a competitividade de nossos produtos e serviços.

Nesse sentido, apesar dos avanços evidentes que conseguimos voltados para a descarbonização do setor, ainda temos muitos gargalos tecnológicos que precisam ser enfrentados para que possamos reduzir as nossas vulnerabilidades e aumentar, de forma competitiva, a participação das fontes sustentáveis na matriz em substituição aos fósseis. Não há saída para o desenvolvimento de energia limpa e para os esforços de descarbonização das economias sem ciência.