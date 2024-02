Ex-premiê conservador vence eleições presidenciais na Finlândia

Adesão à Otan

Após décadas de uma política de neutralidade internacional, as tensões geradas pela invasão da Ucrânia pela Rússia levaram a Finlândia a iniciar o processo de adesão à Otan, se tornando o 31º Estado-membro da aliança militar em abril de 2023.

No final de novembro, a Finlândia fechou totalmente sua fronteira terrestre com a Rússia para evitar que refugiados enviados por Moscou continuassem chegando em massa ao país através do território russo. Helsinki alegou que o Kremlin promove o fluxo migratório através da fronteira numa tentativa de desestabilizar o país.

O governo finlandês acusou Moscou de enviar deliberadamente à fronteira cidadãos de países da África e do Oriente Médio, como Iraque, Síria, Iêmen, Turquia e Somália, permitindo a passagem de um grande número de pessoas sem os documentos necessários.

A decisão de fechar a fronteira foi apoiada por Stubb e Haavisto. Os dois políticos, que já estiveram à frente do Ministério do Exterior finlandês, compartilham visões semelhantes sobre as relações com a Rússia e pediram novas sanções a Moscou em razão de sua guerra de agressão na Ucrânia.

rc (AFP, Reuters)