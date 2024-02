Trump rechaçado por "incitar" ataques russos à Otan - Chefe da Otan diz que fala do republicano mina segurança dos países-membros e lançam dúvida sobre comprometimento dos EUA. Biden vê "sinal verde de Trump" para Putin estender conflito na Ucrânia para outros países.O ex-presidente dos Estados Unidos e pré-candidato do Partido Republicano à Casa Branca, Donald Trump, provocou duras reações das nações aliadas após criticar os países que não contribuem o suficiente para a Aliança do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Em um evento de campanha na Carolina do Sul, nos EUA, Trump disse que, no caso de um ataque russo a qualquer um dos países que não cumprirem com suas obrigações financeiras para com a aliança, ele, se for presidente, não apenas se recusará a protegê-los, mas incentivaria a Rússia a "fazer o que diabo eles quiserem" com os maus pagadores.

O ex-mandatário, que se referia ao compromisso das nações aliadas de dedicar 2% de seus Produtos Internos Brutos (PIBs) aos gastos militares, fez os comentários ao relatar um suposta conversa que teria tido com um chefe de governo de um país da Otan que ele não quis identificar.