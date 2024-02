Israel anuncia a libertação de dois reféns em Gaza - Homens de 60 e 70 anos passam bem. Eles eram mantidos em Rafah, cidade no sul do enclave que abriga a maioria dos palestinos que fogem da guerra Israel-Hamas, e que virou novo foco do conflito.Dois homens que haviam sido sequestrados pelo grupo radical islâmico Hamas durante os atentados terroristas de 7 de outubro e eram desde então mantidos na Faixa de Gaza foram libertos na noite deste domingo (11/02), informaram as forças israelenses.

Fernando Simon Marman, de 60 anos, e Norberto Louis Har, de 70 anos, estariam em bom estado de saúde. Eles eram mantidos dentro de um imóvel em Rafah, cidade no sul do enclave palestino que na mesma noite, pouco antes da operação, foi alvo de intensos bombardeios.

No lado palestino, os ataques ao bairro de Shabura deixaram ao menos 50 mortos, inclusive crianças, segundo autoridades locais subordinadas ao Hamas. No lado israelense, dois militares morreram em combate.