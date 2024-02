Quase metade das espécies migratórias do mundo está em declínio

"Estamos avançando descontroladamente para o sexto evento de extinção em massa da história. A natureza está numa crise profunda e sistêmica. Poluição ambiental, destruição do habitat, pesca excessiva e comércio ilegal de animais selvagens são apenas alguns dos impulsionadores da extinção de espécies", afirma o diretor de conservação de espécies do WWF da Alemanha, Arnulf Köhncke.

"A isso se somam os impactos da crise climática global , que acelera a perda de biodiversidade. Nós, seres humanos, somos responsáveis e vítimas ao mesmo tempo: a extinção global de espécies é resultado de ações humanas e, ao mesmo tempo, retira a base da nossa existência", explica Köhncke.

As populações estão diminuindo significativamente para quase 44% das espécies listadas pela CMS, também conhecida como Convenção de Bonn. Mais de um quinto das espécies de animais na lista está ameaçado de extinção. Se medidas intensivas de conservação não forem tomadas rapidamente, esses animais podem desaparecer em breve.

Habitats sem proteção

Para sobreviver, as espécies migratórias de animais selvagens necessitam de áreas seguras de biodiversidade. No entanto, pouco mais da metade dessas áreas não tem status de proteção. Em consequência, para cada três de quatro espécies existe o risco de redução ou perda total do habitat.

As espécies de animais selvagens que migram longas distâncias também atravessam fronteiras nacionais e enfrentam desafios adicionais devido à urbanização e a agricultura extensiva. Muitas vezes, essas ações dividem as áreas naturais em partes menores, fazendo com que elas fiquem separadas ou isoladas umas das outras. Essa fragmentação dificulta a movimentação e a migração dos animais, causando impactos negativos em sua diversidade genética e ameaçando sua sobrevivência.