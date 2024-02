Recordista mundial da maratona morre em acidente de carro

Kiptum estreara na maratona com vitória em dezembro de 2022, em Valência, com o tempo de 2h01min53seg. Menos de um ano depois, na sua terceira maratona, em Chicago, alcançou o recorde mundial, fixando-o em 2h00min35seg.

O recorde anterior era do compatriota dele Eliud Kipchoge, de 2h01min09s, estabelecido em Berlim em 2022.

Na sua curta carreira, Kiptum disputou apenas três maratonas e venceu todas, fixando o novo recorde mundial e encerrando todas as três corridas em menos de duas horas e dois minutos. Os Jogos de Paris em 2024 seriam os primeiros dele e também a primeira vez em que ele disputaria um torneio contra Kipchoge, de 39 anos.

Como foi o acidente

Segundo a polícia, o acidente aconteceu por volta das 23h (17h em Brasília). O carro tinha três ocupantes, entre eles Kiptum e seu treinador, que morreram no local.

Kiptum estava dirigindo de Kaptagat a Eldoret, no Vale do Rift, no oeste do Quênia, quando seu carro saiu da estrada e bateu numa árvore.