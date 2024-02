Setor de carros elétricos luta para se impor na Europa - Cortes de subsídios elevam preços e tornam consumidores alemães ainda mais reticentes em investir na mudança para os veículos movidos a baterias. Enquanto isso, China avança no mercado europeu.Pouco antes do Natal de 2023, as dificuldades orçamentárias do governo alemão subitamente atingiram o setor do automobilismo elétriconacional. Dentro de um contexto maior de aperto de cintos, Berlim encerrou o esquema conhecido como Umweltbonus (bônus ambiental), que há sete anos concedia aos consumidores subsídios de vários milhares de euros na compra de veículos elétricos.

Os tempos já vinham sendo duros para o setor: poucos meses antes, o governo dera fim aos subsídios para as empresas que compram frotas de carros, que representam cerca de dois terços do mercado automobilístico do país.

Isso explica, de certo modo, por que os licenciamentos de carros elétricos caíram tão dramaticamente em novembro e dezembro. Segundo a European Automobile Manufacturers Association (ACEA), as vendas na Alemanha encolheram 48% em dezembro. Na União Europeia, como um todo, venderam-se 17% menos veículos elétricos. Para o setor, a grande questão é se se trata apenas de um tropeço ou se é algo mais sério.