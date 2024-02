Como Brasil virou o maior importador de diesel russo

"Para 2024, considerando a continuação das sanções sobre as cargas russas, é provável que a tendência de importação de diesel russo pelo Brasil se mantenha, com o país seguindo com os descontos atrativos, e se as condições dos mercados continuarem favorecendo esta opção", avalia Faucz.

Segundo Araújo, considerando a expectativa de alta do PIB em 2024, a forte correlação existente da atividade com o consumo de diesel e a manutenção da oferta atual de produto nacional, o volume importado deverá ser um pouco maior que o verificado em 2023. "O aumento no teor de biodiesel no diesel não impactará a necessidade de importação", aponta ainda. "A expectativa é de que a Rússia continuará ofertando produto com desconto, sendo a melhor opção para os importadores".

Autor: Matheus Gouvea de Andrade