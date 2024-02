Plano de golpe é grave, mas lembra "Os Trapalhões"

Não foi só isso. A Polícia Federal também encontrou, na quinta-feira passada, uma minuta do golpe – nome que está sendo usado para os documentos de planejamento e execução do suposto golpe – impressa, prontinha, na sala de Bolsonaro no seu partido, o PL. O documento é assustador e não tem nada de engraçado, já que tem escrito, com todas as letras, que um "estado de sítio" seria instituído no Brasil. Isso significa que eles poderiam prender oponentes, jornalistas e praticar outros atos antidemocráticos. Escandaloso e assustador.

Mas, como eles deixaram isso impresso, e na sala do Bolsonaro? De novo, a PF deve estar muito grata por ter tido seu trabalho tão facilitado. O advogado de Bolsonaro deu a seguinte explicação para o documento estar impresso e na sala do ex-presidente. Segundo ele, Jair não gostava de ler no celular e pediu que fosse impresso por ter "problemas de visão". Ele nega que Bolsonaro tivesse ciência do documento.

Antes disso, outra "minuta do golpe" já havia sido encontrada, em janeiro de 2023, dessa vez no computador do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Sim, eles documentaram um possível golpe em papel e deixaram os documentos em seus computadores. Nem se deram ao trabalho de esconder.

Na sexta-feira soubemos também que o general Augusto Heleno, que foi ministro Chefe do Gabinete da Segurança Institucional (olha o risco) no governo Bolsonaro, anotou à mão os planos golpistas em uma agenda. Olha que coisa mais singela. Sim, ele teria planejado um crime e escrito na agenda no estilo "meu querido diário".

Como eles foram capazes de deixar tantas provas? Como fizeram tantas trapalhadas? Tem quem ache que exista um método nisso. Outros, que foi só incompetência mesmo. O que parece, também, é que os acusados de golpe tinham certeza da impunidade, por isso, foram tão "descuidados".

Mas uma coisa é certa: o lado "Trapalhões" desse plano antidemocrático pode ter ajudado a salvar a nossa democracia. Dá arrepios de pensar no que poderia ter acontecido se essas ideias golpistas tivessem dado certo. É seríssimo. E não podemos esquecer.