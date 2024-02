"A Ucrânia será dividida. Essa é a realidade" - Presidente de consultoria de risco avalia que situação militar e tensão nos EUA vão acabar levando Ocidente a conviver com a ocupação de parte da Ucrânia pela Rússia. "Não digo que é justo. Mas é o que deve acontecer".O atual quadro na frente de batalha ucraniana e as dificuldades crescentes nos Estados Unidos sobre a continuidade do envio de ajuda militar a Kiev devem levar o Ocidente a aceitar conviver com uma Ucrânia dividida, com parte do território do país ocupado pela Rússia. Essa é a avaliação do cientista político americano Ian Bremmer, fundador e presidente da Eurasia Group, principal consultoria de risco do mundo.

"Quando eu digo que uma partilha da Ucrânia é inevitável, eu não vejo como justo ou aceitável. Mas acho que isso vai acontecer. Como um cientista político, eu não posso mentir na minha análise", avaliou Bremmer, que indicou a existência de conversas nesse sentido entre políticos do Ocidente, especialmente nos EUA. "Há um reconhecimento de que os ucranianos não vão conseguir retomar seus territórios."

Segundo o cientista político, essa é uma realidade que deve se impor, mesmo que o discurso oficial ainda contraste.