Após serem extintas no país, ariranhas retornam à Argentina

Em poucos dias, Tama e Anori começarão uma nova vida na natureza. Primeiro num cercado gigante, que inclui um setor aquático e um terrestre, para depois, no futuro, serem soltas. Com o casal, existem agora nove ariranhas no Parque Iberá, divididas em quatro grupos familiares em recintos separados. Entre elas estão três filhotes, os primeiros nascidos no local depois de décadas.

Originária da América do Sul, a ariranha é a maior lontra do mundo, podendo chegar até 1,8 metro. Na Argentina, a espécie habitava as bacias dos rios Paraná e Uruguai, mas sua população recuou para o norte. Os últimos animais da espécie em vida selvagem foram avistados em 1986.

"São muito sociáveis, vivem em grupos grandes. São diurnas, muito grandes, barulhentas e curiosas. A pele delas é espetacular, o que certamente provocou sua extinção, já que eram muito caçadas e com muita facilidade. As histórias de navegação contam que os caçadores atiravam em uma e o grupo todo permanecia no lugar fazendo barulho para proteger a companheira ferida, o que tornava ainda mais fácil matar o grupo inteiro", relata Sebastián Di Martino, diretor de conservação da Rewilding Argentina

Da onça-pintada à ariranha

O biólogo argentino, responsável pelos projetos de restauração de espécies e meio ambiente da fundação, indica que "na Argentina não existiam ariranhas, nem selvagens, nem em cativeiro". Por isso, na hora de procurar indivíduos para trazer ao país sul-americano, tiveram que recorrer à Europa: "80% da população mundial de ariranhas em cativeiro se encontram em jardins zoológicos europeus, que têm tido muito sucesso na sua reprodução", explica.

A primeira ariranha, chamada Alondra, nasceu em Duisburg, na Alemanha, e chegou em 2019 vinda do Zoológico de Budapeste.