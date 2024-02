Como incentivar a leitura em crianças - De acordo com uma pesquisa, o livro mais extenso já lido por 66% dos adolescentes brasileiros de 15 e 16 anos não passou de 10 páginas. Para especialistas, hábito deve vir dos pais e não imposto em troca de benefícios.Dentre os 81 países avaliados pelo ranking do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês), o Brasil ocupa apenas a 52ª colocação no quesito leitura. Os alunos brasileiros atingiram 410 pontos, bem menos do que a média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que ficou entre 472 e 480.

Alarmante, o dado reflete a histórica relação ruim do brasileiro com os livros. De acordo com a última pesquisa Retratos da Leitura — feita pelo Instituto Pró-Livro, Itaú Cultural e Ibope Inteligência e divulgada em 2020 —, o país teve uma queda de 4,6 milhões de leitores em quatro anos. Apenas 31% dos entrevistados declararam ter lido um livro inteiro nos últimos três meses.

Autor do livro Faça-os ler - Para não criar cretinos digitais, o neurocientista francês Michel Desmurget enfatiza que "a leitura é uma espécie de herança que os pais passam para os filhos". "Não há solução milagrosa para perpetuar esse legado", comenta ele.