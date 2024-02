Ex-informante do FBI é acusado de mentir sobre filho de Biden - Alegação de envolvimento de Joe e Hunter Biden em esquema de propina na Ucrânia, usada como base para o processo de impeachment aberto pelos republicanos contra o presidente dos EUA, foi fabricada, dizem promotores.Um ex-informante do FBI foi acusado de fabricar informações sobre um falso esquema de subornos multimilionários envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, seu filho Hunter Biden e a empresa ucraniana de energia Burisma Holdings.

O suposto esquema é a peça central de um inquérito em andamento no Congresso americano, proposto por parlamentares do Partido Republicano, que visa o impeachment do presidente. A denúncia contra o ex-informante Alexander Smirnov veio à tona em pleno ano de eleições presidenciais nos EUA, quando Biden deverá concorrer à reeleição.

O procurador especial dos EUA David Weiss, que lidera as investigações sobre Hunter Biden, informou nesta quinta-feira (15/02) que Smirnov foi indiciado por um grande júri por mentir sobre as atividades dos Biden com a empresa ucraniana.