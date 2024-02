Dissidente russo Alexei Navalny morre na prisão - Inimigo de Putin estava preso em colônia penal no Círculo Polar Ártico, para onde fora transferido em dezembro. Causa da morte estaria sendo investigada, informou o serviço penitenciário federal da Rússia.O líder oposicionista russo Alexei Navalny, de 47 anos, morreu nesta sexta-feira (16/02) na colônia penal IK-3, informou o serviço penitenciário federal da Rússia em comunicado. Ele fora transferido em dezembro para a instalação, situada em Kharp, no distrito autônomo de Yamalo-Nenets, no Círculo Polar Ártico, 1.900 quilômetros a nordeste de Moscou.

"Navalny se sentiu mal após uma caminhada, perdendo a consciência quase que imediatamente. A equipe médica chegou logo, e uma equipe de ambulância foi chamada. Realizaram-se medidas de reanimação que não produziram resultados positivos. Os paramédicos confirmaram a morte do condenado. A causa da morte está sendo apurada", disse o comunicado.

Os serviços penitenciários anunciaram ainda o envio de uma comissão de funcionários penitenciários e médicos do seu aparato central em Moscou para esclarecer as causas e circunstâncias da morte do recluso.