Quanto custariam as guerras no Irã e Taiwan? Calculadora revela 'desastre'

Taiwan, por exemplo: a China reivindica a ilha democraticamente governada como parte de seu território e ameaça repetidamente impor isso pela força, se necessário.

Em Taiwan, uma "guerra típica" com duração de cinco anos, acarretaria perdas no PIP global e torno de US$ 2,2 trilhões (R$ 10 trilhões). Como o país está intimamente ligado, por seu setor de chips, a toda a economia global , os pesquisadores do IfW enfatizam que os custos reais da guerra poderiam ser bem maiores.

Em janeiro de 2024, exército de Taiwan faz exercício militar na base em Taitung Imagem: Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

Irã: se, por exemplo, a República Islâmica se tornasse palco de uma guerra, os custos em termos de perda do PIB para a economia global poderiam chegar a US$ 1,7 trilhão R$ (R$ 8,4 trilhão) em cinco anos. Atualmente, o Irã não está tão envolvido no comércio global, em parte devido a sanções. Portanto os pesquisadores do IfW presumem que suas estimativas estão acima dos custos reais.

Ferramenta online Calculadora do Preço da Guerra

Além do estudo, os pesquisadores de Kiel também desenvolveram a ferramenta The Price of War Calculator, disponível gratuitamente na internet, através da qual se pode calcular os danos causados por diversas guerras. Antes de usar a ferramenta, um anúncio ressalta que os números são baseados em médias históricas e se referem apenas aos custos econômicos em termos de PIB e capital acumulado.