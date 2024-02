Verdes enfrentam campanha dura nas eleições europeias - Após votação recorde em 2019, pesquisas indicam que legendas verdes devem perder espaço na eleição europeia de junho, enquanto partidos rivais exploram crescente resistência a medidas de proteção climática.Pesquisas eleitorais indicam que as coisas não parecem promissoras para os verdes europeus. Partidos desse espectro político arriscam perder cerca de um terço de seus assentos no Parlamento da União Europeia nas próximas eleições do bloco, marcadas para junho. Com 72 eurodeputados, os verdes contam atualmente com a quarta maior bancada do Parlamento Europeu e também são representados na Comissão Europeia, o braço Executivo da UE, por Virginijus Sinkevi?ius, que ocupa o posto de comissário europeu para o Meio Ambiente.

Aos olhos do público, os verdes se destacam por bandeiras como a proteção climática. Nas últimas eleições da UE, eles também receberam um impulso do movimento Fridays for Future, liderado pela ativista sueca Greta Thunberg e que levou milhões de jovens às ruas a partir de 2018. Com esse empurrão, os partidos verdes na UE obtiveram em 2019 uma votação recorde.

Verdes não são bem-sucedidos em todos os países da UE