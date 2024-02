Zelenski e Scholz assinam acordo de segurança em Berlim

Enquanto isso, o Senado dos EUA, onde os democratas do presidente Joe Biden têm uma maioria estreita, aprovou uma nova ajuda militar no valor de 60 bilhões de dólares (R$ 298 bilhões) para a Ucrânia. No entanto, ainda é incerto se uma maioria também será alcançada na Câmara dos Deputados, onde os republicanos têm maioria e sobretudo onde os partidários de Donald Trump querem bloquear o pacote de ajuda.

A falta de fornecimento de munição por parte dos EUA tem consequências na frente de batalha ucraniana. De acordo com relatos consistentes de analistas de guerra, a proporção de munição de artilharia no leste e no sul da Ucrânia é de cinco projéteis russos para um no lado ucraniano.

Escassez de munição é cada vez mais dramática

Muitas vezes, as unidades de artilharia ucranianas só dispõem dos chamados projéteis de fumaça, destinados a disfarçar o avanço dos tanques.

"É preciso imaginá-los como balas de chumbo na Idade Média", disse o repórter de guerra da CNN Frederik Pleitgen à emissora pública alemã ARD, após recente visita à linha de frente. Esses projéteis produzem fumaça e o metal cai no chão – na esperança de acertar qualquer coisa que seja.

Pleitgen também contou sobre sua visita a uma unidade de drones do Exército ucraniano. De acordo com análises militares, drones com granadas amarradas, que são lançados com sucesso sobre tanques e trincheiras russos, formam atualmente o pilar central da defesa ucraniana. Ele viu "montanhas" de soldados russos mortos e equipamentos militares destruídos nas imagens das câmeras dos drones. No lado russo, nada é retirado. Pleitgen estimou as perdas russas em mais de 800 pessoas todos os dias. Ele disse que a Rússia está constantemente enviando novos soldados para a frente de batalha. Segundo ele, a linha de frente se assemelha a uma vala comum.