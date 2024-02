Tem 96 mil nomes e inclui políticos: o que é a lista de procurados da Rússia?

Essas pessoas são responsáveis por decisões que equivalem à profanação da memória histórica.

Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin

Kallas é uma das vozes mais contundentes dentro da União Europeia (UE) e da Otan a favor do fornecimento de armas à Ucrânia e do endurecimento das sanções à Rússia. Em janeiro de 2021, tornou-se a primeira mulher a chefiar o governo do país báltico, cargo que renovou quando seu partido venceu as eleições legislativas realizadas em março do ano passado.

Kaja Kallas, primeira-ministra da Estônia Imagem: Reprodução / Instagram / Raul Mee / Äripäev

Que lista é essa?

Trata-se de um banco de dados oficial do Ministério do Interior da Rússia. Ele pode ser encontrado no site do ministério. Suspeitos de terem escapado da Justiça russa são incluídos na lista de procurados. O ministério não divulga os critérios pelos quais isso ocorre. Hoje a lista inclui 96.752 pessoas procuradas por delitos criminais.

Quem são os estrangeiros na lista?

Centenas de estrangeiros estão nessa lista, principalmente soldados ucranianos e da Legião Internacional das Forças Armadas da Ucrânia. Mas há também 160 políticos, parlamentares e funcionários públicos do Leste Europeu. Eles são da Estônia, Lituânia, Letônia, Polônia e Ucrânia.