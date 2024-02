Esposas de soldados representam ameaça para o Kremlin?

Nem todas são contra a guerra

"Vamos apagar todas as mensagens convocando a manifestações!", lia-se em 2023, no grupo das esposas dos soldados russos mobilizados da plataforma Telegram. A intenção é coibir a organização de protestos. Em seu canal Vernyom Rebyat (Tragam os rapazes para casa), a conhecida ativista Olga Katz, cujo irmão foi morto no front ucraniano, justifica a medida, considerando manifestações um tema complexo.

"Claro que o mais fácil é mostrar seu descontentamento indo até a Praça Vermelha e batendo o pé, revoltada", admite. No entanto tais ações poderiam atrair agentes provocadores, o que significaria o fim do "diálogo com as autoridades". Ela própria vê a atual guerra como uma confrontação com o Ocidente, o qual tentaria desmembrar a Rússia – coisa que cabe impedir.

Não obstante, em 7 de novembro cinco mulheres do movimento Put' Domoy (Caminho de casa) convocaram a uma primeira vigília no centro de Moscou. Elas exigiam o retorno de seus familiares, sobretudo porque não há prazos máximos previstos para uma mobilização no front.

Polícia prende manifestantes

Fotos dessa manifestação se propagaram depressa pelas redes sociais. A polícia não ousou fazer prisões, porém mais tarde algumas das participantes receberam visita das autoridades, sendo instadas a suspenderem o protesto público. No entanto o efeito foi contrário: as vigílias se transferiram para as muralhas do Kremlin, onde as esposas agora depositam flores no Túmulo do Soldado Desconhecido.